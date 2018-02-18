РИАМО - 18 фев. Стал известен состав сборной России на лыжные командные спринты на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает Газета.ru.

«У женщин выступят Юлия Белорукова и Наталья Непряева. Среди мужчин побегут Александр Большунов и Денис Спицов», - говорится в сообщении.

Распределение спортсменов по этапам проведет президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Команда олимпийских атлетов из России на данный момент завоевала 11 медалей на Играх в Пхенчхане (три серебряные и восемь бронзовых).

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».