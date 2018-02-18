РИАМО - 18 фев. На железнодорожной станции «Станколит» в столице ребенок получил травму, за ним вылетел медицинский вертолет, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район пересечения улиц Полковой и Аннинской, где, предварительно, пострадал ребенок на станции «Станколит». Железнодорожная травма», - сказал собеседник агентства.

В данный момент с места аварии экипаж вертолета эвакуирует пострадавшего ребенка в лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада, добавил он.