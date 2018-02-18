РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Лыжник из подмосковных Люберец Артем Барков победил в четвертом туре Кубка Московской области по лыжным гонкам на призы пятикратной чемпионки Олимпийских игр Ларисы Лазутиной, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

Он уточнил, что 17 февраля Одинцове состоялся четвертый тур Кубка Московской области по лыжным гонкам на призы пятикратной чемпионки Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Ларисы Лазутиной.

«Соревнования проходили в возрастной категории 2004-2006 года рождения. Обучающийся отделения лыжных гонок люберецкой спортивной школы Артем Барков занял первое место в возрастной категории 2006 года рождения и младше», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в соревнованиях приняло участие свыше 500 спортсменов. Лазутина лично присутствовала на соревнованиях.

Лариса Лазутина - советская и российская лыжница, пятикратная чемпионка Олимпийских игр. С 2003 года является политиком