РИАМО - 18 фев. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил мужскую эстафетную команду с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает Газета.ru.

«Захватывающая гонка и отличная работа наших спортсменов! Поздравляю Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова!» - написал Медведев на своей странице в Twitter.

Российские лыжники выиграли серебряные медали в эстафете 4 на 10 километров на Олимпиаде. За команду бежали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Золото взяли норвежцы, а бронза у французов.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».