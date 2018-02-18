РИАМО - 18 фев. Советник губернатора Московской области по культуре в ранге министра Нармин Ширалиева представила подмосковные фестивали искусств на международной выставке‐конференции в Сочи, говорится в сообщении пресс-службы советника.

В ходе пленарного заседания на тему «Российская ассоциация фестивалей: время пришло?» Ширалиева рассказала о наиболее крупных культурных событиях Московской области: Международном музыкальном фестивале Петра Чайковского в Клину, фестивале Игоря Бутмана «Джаз в Горках Ленинских», театральном фестивале Сергея Безрукова «Фабрика Станиславского» и фестивале «Русская опера у стен монастыря».

«Международная выставка-конференция, которая проходит в рамках Зимнего фестиваля искусств в Сочи – это площадка для профессионального общения, для очень серьезных деловых дискуссий. Их основная тема – региональная и международная кооперация в сфере культуры», - сказала Ширалиева.

В своем выступлении советник уделила внимание вопросам формирования положительного имиджа региона, расширения рекреационного ресурса, повышения уровня инвестиционной привлекательности за счет проведения фестивалей.

«Мы говорим о том, что сегодня большие культурные проекты можно поднять только вместе. Здесь представлены крупные региональные проекты, для большого мультижанрового фестиваля искусств нужно много сил и та самая кооперация, которая, к счастью, в культуре сегодня развивается активно, вне зависимости от политической конъюнктуры и экономических сложностей», - добавила она.

С 16 по 18 февраля в Сочи проходит международная конференция и выставка «Кооперация. Создание уникального культурного продукта. Долгосрочное развитие культурного пространства», организованная совместно с Зимним международным фестивалем искусств, Европейской ассоциацией фестивалей, министерством культуры РФ и Санкт-Петербургским международным культурным форумом.