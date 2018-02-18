РИАМО - 18 фев. Пожарные потушили возгорание в строении на улице Советская в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 10:59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Советская, дом 35.

«В 15:54 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: десять единиц техники, 36 человек», - говорится в сообщении.