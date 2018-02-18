РИАМО - 18 фев. Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 19 марта криминального авторитета Фуада Рзаева по обвинению в вымогательстве, сообщил РИАМО в воскресенье его адвокат Муслим Джамалутдинов.

«Суд заключил под стражу Фуада Рзаева до 19 марта, ему вменяют часть 3 статьи 163 УК РФ", - сказал Джамалутдинов.

Он подчеркнул, что планирует обжаловать арест своего подзащитного.

В ночь на 14 февраля совместными усилиями ФСБ, уголовного розыска и спецназа авторитета удалось задержать в Долгопрудном. Он подозревается в вымогательстве денег у бизнесменов.