РИАМО – 18 фев. Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в соревнованиях по акробатике, сообщает ТАСС.

«В главном финале Буров набрал 122,17 балла. Первым стал украинец Александр Абраменко (128,51), второе место занял китаец Цзя Цзунъян (128,05). Еще один россиянин Павел Кротов показал четвертый результат (103,17)», - говорится в сообщении.

Буров стал вторым российским фристайлистом, кому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике. В 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.

Буров родился 13 ноября 1991 года в Ярославле. В нынешнем сезоне стал вторым на этапе Кубка мира в Москве, занял третье место в командных соревнованиях в китайском Сикрет-Гардене. На Олимпийских играх 2014 года в акробатике показал 16-й результат, лучший результат на чемпионатах мира – пятое место в 2015 году в австрийском Крайшберге.

Команда олимпийских атлетов из России на данный момент завоевала 11 медалей на Играх в Пхенчхане (три серебряные и восемь бронзовых).

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить до 25 февраля.