РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Участники масленичных гуляний сразились во взятии снежной крепости в парке Талалихина подмосковного Подольска и послушали концерт, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«За два дня проведения праздничных масленичных гуляний мы планируем, что около 100 тысяч жителей округа примут в них участие. В субботу в Подольске проходило около 20 праздничных гуляний, сегодня - 11. Одна из главных площадок была в парке Талалихина. Праздник начался в 12:00. В программе были различные конкурсы, развлекательные мероприятия, концерт, взятие крепости и многое другое», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации Подольска Борис Денисов.

Традиционно к празднику в парке возвели настоящую снежную крепость. Снежные баталии начались в 14:00. Участников разделили на две команды, одна из которых защищала крепость, а вторая должна была атаковать и завоевать чучело Масленицы, установленное в ней.

Помимо этого бесстрашные горожане залезали на специально установленный масленичный столб и боролись за главные призы. Участникам, которые заняли первое и второе место, подарили электронную фоторамку и планшет, а за третье и четвертое места вручили живых петухов.

Праздничная программа проходила до 15:00 и завершилась традиционным сожжением чучела Масленицы.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. Во время Сырной седмицы по церковному уставу не разрешается употребление мяса, но разрешается употребление молочных продуктов и яиц.