РИАМО - 18 фев. Возгорание произошло в строении на улице Советская в подмосковной Балашихе, его тушат 36 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Восемнадцатого февраля в 10:59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Советская, дом 35», - говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: десять единиц техники, 36 человек.