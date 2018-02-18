РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. Хоккейный клуб «Вымпел» из подмосковного Королева выграл с разгромным счетом 14:2 у команды «Текстильщик» из Москвы в рамках первенства Московской области по хоккею с мячом, сообщается на странице Федерации хоккея с мячом Московской области в соцсети «ВКонтакте».

Команды проводят матчи-доигровки предыдущих туров, которые не могли состояться из-за неподходящих погодных условий в Подмосковье. Матч-доигровка шестого тура первенства между «Вымпелом» и «Текстильщиком» состоялся 17 февраля на стадионе «Металлист» в Королеве. Номинальными хозяевами площадки были хоккеисты «Текстильщика», которые не могут проводить домашние встречи из-за плохого состояния льда на их стадионе.

«В матче-доигровке шестого тура группы Б первенства Московской области среди мужских команд по хоккею с мячом «Вымпел» (Королев) разгромил команду «Текстильщик» (Москва) со счетом 14:2», – говорится в сообщении.

ХК «Вымпел» после этой игры занимает третье место в группе Б первенства области, опередив по набранным очкам команду спортивного клуба «Обухово».

Первенство Московской области по хоккею с мячом проводится с 1933 года. В нем принимают участие команды из Московской области и Москвы. Представители «Вымпела» из Королева являются многократными призерами первенства.