РИАМО - 18 фев. Труп пожилого мужчины с гематомами головы обнаружили в квартире жилого дома на улице Генерала Тюленева в столице, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

«Семнадцатого февраля в 10:47 на службу «02» поступило сообщение со службы «03» об обнаружении трупа в квартире по адресу: улица Генерала Тюленева», - сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен труп хозяина квартиры, пенсионера 1948 года рождения, проживающего по вышеуказанному адресу, с гематомами головы и лица.

По данному факту следователи проводят проверку, уточнил собеседник.