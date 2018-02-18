РИАМО – 18 фев. В Москве 42-летняя женщина во время селфи в ванной погибла от удара током, уронив в ванну мобильный телефон, стоявший на зарядке, сообщает Telegram-канал Mash.

«Трагедия произошла вечером 7 февраля из-за того, что женщина уронила гаджет в воду, не удержав в мыльных руках», - говорится в сообщении.

Ее тело нашел сын, когда понял, что женщина принимает ванну подозрительно долго. Взломав дверь, молодой человек увидел мать без сознания с телефоном на груди.

После он вызвал скорую помощь, сотрудники которой констатировали смерть женщины.