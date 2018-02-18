РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. В подмосковном Королеве в воскресенье утром загорелся торговый павильон на улице Исаева, 7 человек были привлечены к тушению пожара, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 05:22 в оперативно-дежурную смену центра управления кризисных ситуаций поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Королев, улица Исаева, дом 7. По вышеуказанному адресу располагается торговый павильон. Возгорание было ликвидировано пожарными подразделениями.

«К ликвидации пожара были привлечены две единицы техники и семь человек», – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.