РИАМО - 18 фев. Похолодание придет в столичный регион в середине следующей недели, к пятнице ночные температуры в Подмосковье могут опуститься до минус 27 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье синоптик центра погоды «Фобос».

В начале новой недели влияние на погоду столичного региона будет оказывать малоактивный и медленно уходящий на восток циклон.

«В понедельник облачно, местами небольшой снег. Ночью минус 5-7 градусов в Москве, по области минус 4-9 градусов. Днем в Москве минус 2-4 градуса, по области минус 1-6 градусов. Во вторник облачно с прояснениями, днем местами ожидается небольшой снег. Ночью в Москве минус 8-10 градусов, по области минус 7-12 градусов. Днем в столице минус 4-6 градусов, по области минус 3-8 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в среду и четверг над столичным регионом будет влияние антициклона. В среду будет облачно с прояснениями без существенных осадков. В Москве ночью минус 14-16 градусов, по области минус 13-18 градусов. Днем местами до минус 22 градусов.

Днем в центре города ожидается минус 9-11 градусов, по области минус 8-13 градусов. В четверг переменная облачность без осадков – в Москве ночью минус 18-22 градуса, в Подмосковье ожидается минус 17-22, местами до 25 градусов. Днем в столице минус 11-13 градусов, по региону минус 10-15 градусов.

«Холодной будет и ночь на пятницу – в Москве минус 20-22 градуса, по Московской области – минус 19-24, местами до минус 27 градусов. А днем очередной циклон с запада принесет облака и небольшой снег. В Москве будет минус 12-14 градусов, по области минус 11-16 градусов», - заключил собеседник агентства.