РИАМО - 18 фев. Сообщения СМИ о якобы просроченном медицинском заключении командира разбившегося самолета Ан-148 Валерия Губанова являются недостоверными, сообщается на сайте авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Ранее ряд СМИ сообщил, что командир корабля Валерий Губанов не имел права выходить в рейс, так как в установленный срок якобы не прошел врачебную комиссию. Заключение Губанову было выдано 9 февраля прошлого года. Справка действует ровно год, но пилоты должны проходить осмотр раз в полугодие.

«Валерий Иванович Губанов, командир воздушного судна на рейсе Москва-Орск, потерпевшего крушение 11 февраля 2018 года, вышел в рейс, имея на руках заключение ВЛЭК (врачебной летной экспертной комиссии) от 9 февраля 2018 года», - говорится в сообщении.

Комиссию он проходил в Волгограде, медицинское заключение выдано медсанчастью Волгоградского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга».

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не выжил.

Ранее все поисковые работы и следственные действия на месте крушения самолета были завершены. Всего за время поисковых работ была обследована площадь в 50 гектаров, обнаружено более 4,7 тысячи обломков самолета, которые доставлены в ЛИИ имени Громова в подмосковный Жуковский для экспертизы МАК.