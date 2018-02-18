РИАМО - 18 фев. Неизвестный украл автомобиль Toyota Camry стоимостью более 1,3 миллиона рублей в подмосковном Королеве, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Семнадцатого февраля в 09:40 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина с заявлением о том, что с 20:40 16 февраля до 09:00 17 февраля от дома по адресу проживания заявителя в Королеве неизвестный похитил автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска, принадлежащую ООО «Универсалтранстрейд», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,35 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», заключил представитель пресс-службы.