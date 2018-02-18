РИАМО - 18 фев. Президент России Владимир Путин направил президенту Ирана Хасану Роухани телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением самолета ATR 72-500 авиакомпании Aseman Airlines, сообщает Газета.ru.

«Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желают им мужества и стойкости в этот тяжелый час», - говорится в тексте сообщения.

Пассажирский самолет ATR 72 вылетел из аэропорта Мехрабад в Ясудж в провинции Исфахан и через 50 минут после взлета пропал с радаров. Он разбился в районе горы Дена. При крушении никто не выжил.