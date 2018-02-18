РИАМО - 18 фев. Москву ожидают сибирские морозы в середине следующей недели, температура опустится до минус 25 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Морозы, которые придут, можно назвать сибирскими. Со среды будет минус 13-18 градусов, а по области - до минус 20 градусов. В четверг и пятницу до 20 градусов. В ночь на четверг ожидается ниже 25 градусов, особенно в пониженных местах без облачности», - сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что сибирскими морозы можно назвать еще и потому, что не будет ветра и влажности, а значит перенести такое похолодание будет легче. При этом самые низкие показатели ожидаются в утренние часы.

Облачная погода со снегом ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, температура воздуха опустится до минус 6 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, и барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.