РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Одним из самых массовых масленичных аттракционов в парке «Ивановские пруды» в подмосковном Красногорске в воскресенье стал столб с подарками, он привлек детей и взрослых, многие из которых ушли с подарками, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«До обеда, в первый заход, столб штурмовали более 20 человек, в том числе 11 детей в возрасте от восьми до 13 лет. И не просто штурмовали, а большинство ушли с подарками! Во второй половине дня аттракцион продолжил работу», - сообщила ведущая мероприятия.

Гостей праздника веселили лауреат международных конкурсов гармонист Святослав Шершуков и шоу-балет «Фестиваль», участник пятого сезона шоу «Голос», финалист телепроекта «Фактор А» Алексей Петрухин, группа «Губерния» и артисты цирковой студии сестер Фоминых.

Продолжили концертную программу местные творческие коллективы. С показательным боем выступили «Русские богатыри».

«Кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы в 15:00», - сказал организатор мероприятия.