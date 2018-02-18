РИАМО - 18 фев. Пожар произошел в частном доме в деревне Коверьянки Дмитровского района Подмосковья, пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 09:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Дмитровский район, деревня Коверьянки.

«В 11:55 - ликвидация пожара. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания в частном доме принимали участие восемь человек и две единицы техники.