РИАМО - 18 фев. Пожар произошел в частном доме в деревне Коверьянки Дмитровского района Подмосковья, пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В воскресенье в 09:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Дмитровский район, деревня Коверьянки.
«В 11:55 - ликвидация пожара. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.
В тушении возгорания в частном доме принимали участие восемь человек и две единицы техники.
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