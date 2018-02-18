РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в воскресенье поздравил жителей городского округа с окончанием масленичной недели, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье в парках города и в поселениях провожают Широкую Масленицу. Везде проходят концерты, игры, конкурсы и забавы. Глава округа посетил Центральный парк культуры и отдыха.

«Я думаю, вы заметили, что парк изменился немножко. Стало лучше. Мы стремимся обустроить наши Люберцы. Есть традиции, которые мы чтим, они вековые. Сегодня Широкая Масленица, мы все радуемся, встречаем гостей. Сегодня в парках и поселках у нас хорошая праздничная программа. Желаю вам хорошего настроения, веселья, отдыхайте, набирайтесь сил», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что сегодня еще Прощеное воскресенье и попросил у жителей прощения. После этого глава самостоятельно испек блин и угостил им присутствующих. Всех участников праздника накормили бесплатными блинами.

Мужчины и юноши попробовали себя в традиционной масленичной забаве – лазанию по ледяному столбу. В результате все подарки были сорваны. Гостей развлекают аниматоры, проходит концерт с участием фольклорных городских коллективов. Работает масленичная ярмарка. Чучело Масленицы сожгут в 16:00.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Он пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.