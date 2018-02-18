РИАМО – 18 фев. Глава МЧС России Владимир Пучков попросил банки рассмотреть возможность списания кредитов граждан, погибших при падении самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщает ТАСС.

«Я не имею права вмешиваться в работу банковских учреждений. Но рекомендую всем руководителям кредитных организаций все кредиты (погибших – ред.) списать», - сказал министр в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС.

Пучков также поручил решить проблему долгов по ЖКХ.

«Начальники Главных управлений и социальные службы, вы несете за это (за оказание помощи в решении проблем по долгам ЖКХ и кредитам – ред.) персональную ответственность», - подчеркнул он.

Министр напомнил, что родственники погибших – жители 19 регионов.

Ранее все поисковые работы и следственные действия на месте крушения самолета были завершены.

Всего за время поисковых работ была обследована площадь в 50 гектаров, обнаружено более 4,7 тысячи обломков самолета, которые доставлены в ЛИИ имени Громова в подмосковный Жуковский для экспертизы МАК. В российском центре судебно-медицинской экспертизы продолжается генетическая экспертиза останков погибших.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не выжил.