РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В подмосковных Люберцах прошел второй этап соревнований по скоростному автоманеврированию на Кубок городского округа, по его итогам определили победителей, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник спортивно-технического клуба (СТК) «Люберцы» Игорь Каулин.

«Семнадцатого февраля прошел второй и финальный этап чемпионата по автоманеврированию на Кубок городского округа Люберцы, организованный спортивно-техническим клубом «Люберцы». По его итогам определились победители в трех категориях. Им вручили кубки», - сказал Каулин.

Участникам нужно было на время пройти сложную ледяную трассу, подготовленную СТК «Люберцы». Она состояла из нескольких элементов. За каждый сбитый конус начисляли штрафное время.

Участники соревновались в трех категориях: «Передний привод», «Полный привод» и «Моно». В категории «Передний привод» победил Артем Белояров. В категории «Полный привод» победу одержал Алишер Низямов. В категории «Моно» победителем стал Сергей Кудрявцев. В допноминации «Автоледи» победила Юлия Подлеснова.