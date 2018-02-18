РИАМО – 18 фев. Масштабная поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области завершена, сообщает «Интерфакс».

«МЧС России, Следственным комитетом и МАК подписан акт о прекращении поисковых работ на месте крушения. Все поисковые работы завершены», - сказал начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков поручил начинать поэтапный вывод группировки сил из зоны ЧС.

«На месте оставляйте три мобильные группы и организуйте взаимодействие с органами местного самоуправления», - добавил министр.

Всего за время поисковых работ была обследована площадь в 50 гектаров, обнаружено более 4,7 тысячи обломков самолета, которые доставлены в ЛИИ имени Громова в подмосковный Жуковский для экспертизы МАК. В российском центре судебно-медицинской экспертизы продолжается генетическая экспертиза останков погибших.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не выжил.