РИАМО - 18 фев. Любителей блокчейн-технологий сожгли бутафорские доллары на Криптомасленицу недалеко от подмосковного Домодедова, ролик был размещен на видеохостинге Youtube, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

«Основатель криптовалюты Prizm Алексей Муратов собрал всех любителей блокчейн-технологий в лесу близ города Домодедово на Криптомасленицу. Участники сжигали «доллары» и таблички с датой основания Федеральной резервной системы США в огне», - говорится в сообщении.

Участники обряда, сжигая «доллары», пытались вызвать «темного дракона», чтобы обрушить Федеральную резервную систему США.

По мнению участников Криптомасленицы, обряд прошел успешно и в ближайшее время мир увидит, как рушится долларовая система.

Федеральная резервная система США – это банковская система США, выполняющая функции Центробанка. Создана в 1913 году законом о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной – акционерная с особым статусом акций.