РИАМО - 18 фев. Менеджер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский прокомментировал выступления Дениса Спицова на Олимпиаде в Южной Корее, он назвал спортсмена героем, сообщает Газета.ru.

«Денис - настоящий герой, а стал таковым еще на скиатлоне, когда, несмотря на падение, занял четвертое место, уступив лишь норвежцам. Потом Спицов завоевал бронзу в 15-километровой гонке: это была просто сенсация! Сумасшедший по именам состав спортсменов, все как на подбор суперсильные. Морис Манифика, Дарио Колонья, Мартин Сундбю... Вся элита!» - сказал Чарковский.

Он отметил, что Спицов в такой компании не стушевался, вырвал на финише несколько секунд и занял третье место.

«Сегодня он подтвердил свои способности. Дай бог Спицову в дальнейшем так прогрессировать», - подчеркнул менеджер.

Российские лыжники выиграли серебряные медали в эстафете 4 на 10 километров на Олимпиаде. За команду бежали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Золото взяли норвежцы, а бронза у французов.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».