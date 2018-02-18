Для древних славян Масленица была символом укрепления языческого божества Солнца. Само же слово «Масленица» означает, что люди умасливали богов и просили их о хорошем урожае. Главный символ праздника – блины, так как они горячие, румяные и похожи на солнце.



Центральным местом празднования Масленицы в Королеве стала площадь перед ЦДК имени Калинина. Здесь, в рамках праздника проводов зимы «Ой, мала неделя Маслена» прошли выступления творческих коллективов города, веселые представления для детей и взрослых.