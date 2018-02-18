РИАМО - 18 фев. Труп женщины с колото-резаными ранениями и ссадинами нашли в квартире жилого дома в Мещерском переулке в столице, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

«Семнадцатого февраля в 13:49 на службу «02» поступило сообщение со службы «03» об обнаружении трупа в квартире по адресу: Мещерский переулок, 8», - сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен труп хозяйки квартиры 1983 года рождения с колото-резаными ранениями шеи, ссадинами верхних конечностей.

По данному факту следователи проводят проверку, уточнил собседник.