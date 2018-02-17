РИАМО - 17 фев. Роспотребнадзор по Москве начал расследование очага острой кишечной инфекции (ОКИ) в детском саде «Дельфиненок» на юге столицы, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«При поступлении информации об очаге групповой заболеваемости ОКИ в дошкольном отделение «Дельфиненок» ГБОУ СОШ №492 в Южном административном округе, сотрудниками управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. В детском саду отобраны образцы суточной пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования на пищеблоке и в групповых», - говорится в сообщении.

Кроме того, организован отбор нативного материала от больных, сотрудников детского сада, работников пищеблока для ПЦР диагностики возбудителей кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии, а также клинический материал для бактериологического исследования.

По состоянию на 17 февраля, среди детей, посещающих дошкольное отделение, зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ). Из них шесть человек госпитализированы в инфекционные стационары Москвы.

«Проводится проверка поставщика продуктов ЗАО «Комбинат дошкольного питания». Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве», - заключается в материале.

Ранее СМИ сообщали, что 87 воспитанников детсада отравились в Москве.