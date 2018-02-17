РИАМО – 17 фев. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала результат разгромной хоккейной встречи олимпийского турнира между сборными России и США, сообщает Газета.ru.

«С американской делегацией в этот раз в Мюнхене встречи у российских дипломатов не было. Зато наши хоккеисты повидались с партнерами. 4:0. Бездопингово получилось для сборной США», - написала Захарова в Facebook.

В третьем матче группового этапа олимпийского турнира по хоккею россияне обыграли команду США со счетом 4:0. Ранее россияне уступили словакам (2:3) и победили словенцев (8:2). В параллельном матче группы В словаки сыграли вничью со словенцами в основное время (2:2), что позволило россиянам выйти на чистое первое место в квартете.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».