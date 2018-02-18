РИАМО - 18 фев. Посетители Московского зоопарка в воскресенье смогут увидеть и потрогать рептилий, конфискованных у «бога Кузи», сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы зоопарка.

«В честь 154-летия Московского зоопарка посетители в рамках экскурсий и квестов смогут осмотреть и потрогать рептилий, конфискованных из дома «бога Кузи» и на таможне. Например, можно будет потрогать хамелеонов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в рамках программы, подготовленной ко дню рождения Московского зоопарка, гости зоосада смогут посетить экскурсию «Ожившие легенды».

«Актеры, исполняющие роль Александра II, Антона Чехова и других расскажут про историю зоопарка. Ведь Александр II подарил Московскому зоопарку слона, а Чехов подарил сурикатов», - отметил собеседник агентства.

Андрей Попов, более известный как «бог Кузя», и его сторонники входили в псевдоправославную деструктивную секту. Организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. Участники преступной группы похищали у «прихожан» деньги, которые изымались под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма. Попов был арестован 11 сентября 2015 года.