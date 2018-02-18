РИАМО - 18 фев. Празднование широкой Масленицы пройдет в парке «Зарядье» в воскресенье, посетителей будут угощать блинами, ватрушками, баранками и горячем чаем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Отметить Масленицу с традиционными угощениями и забавами можно будет в «Зарядье» в воскресенье. Парк подготовил праздничную программу с концертами, мастер-классами, спектаклями и песочным шоу. Масленичные гулянья продлятся с 13:00 до 19:00», - говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, все желающие смогут попробовать фирменные блины «Зарядья» с медом и вареньем, баранки, ватрушки с творогом и леденцы на палочке, а также выпить чаю из настоящего русского самовара. По всему парку установят чайные и блинные домики. Угощения будут раздавать коробейники в русских национальных костюмах.

«Для всех гостей «Зарядья» мы приготовили бесплатные масленичные угощения: блины с медом и вареньем. Всего на территории «Зарядья» для горожан будет работать три блинных и три чайных домика, украшенных в традиционном русском стиле», - сказал сотрудник пресс-службы парка.

Посетителей научат делать куклы Масленицы и куклы-мотанки — обереги, приносящие удачу и счастье, из соломы и ленточек. В павильоне «Заповедное посольство» покажут песочное шоу. Художник будет создавать картины из разноцветного песка на масленичные сюжеты. В холле павильона «Медиацентр» будут идти интерактивные спектакли с народными песнями, танцами, масленичными колядками.

Художник-шаржист сделает портреты гостей праздника, желающие смогут забрать их на память. Завершится праздник большим театрализованным представлением, которое состоится на сцене под открытым небом в 17:00.