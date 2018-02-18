РИАМО - 18 фев. На Манежной площади в рамках фестиваля «Московская Масленица» в воскресенье кузнецы, проводившие на фестивале мастер-классы, установят символичный арт-объект в виде весеннего солнца, говорится в сообщении пресс-службы организаторов фестиваля.

«Высота арт-объекта - более четырех метров. Это большое весеннее солнце, вокруг которого крутятся еще четыре кованых солнца, символизирующие четыре времени года: зиму, весну, лето и осень. Композиция украшена символами времен года: снежинками, птичками, цветами, листьями клена», - рассказал участник проекта кузнец Игорь Чижов.

В создании арт-объекта участвовали мастера из Москвы, Калининграда, Воронежа, Кирова, Елабуги, Владимира, Костромы и Дагестана.

На фестивале «Московская Масленица» кузнецы ежедневно проводят мастер-классы, на которых все желающие могут выковать себе сувенир — металлический блинчик с рисунком или, например, своими инициалами. Кузницы работают на Манежной площади, площади Революции, на Тверском бульваре и на Профсоюзной улице.

«Московская Масленица» в формате именно общегородского фестиваля проводится во второй раз. В этом году количество площадок увеличено с 14 до 25. Они охватывают все округа столицы. Культурная программа включает больше 3 тысяч различных событий: более 490 масленичных игр и забав, 612 интерактивных, театральных и музыкальных представлений, порядка 2 тысяч мастер-классов.