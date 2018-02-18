РИАМО - 18 фев. Тропическое чучело Масленицы из пальмы и злаков сожгут в воскресенье в столичном «Аптекарском огороде», говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«В рамках фестиваля орхидей «Тропическая зима» и Масленичной недели в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» торжественно сожгут тропическое чучело из злаков и пальмы», - говорится в сообщении.

Каждый посетитель сможет проститься с чем-либо неприятным – будет достаточно написать об этом на бумажке и повесить на чучело перед церемонией сожжения.

Начало церемонии в 15:00. Место проведения – концертно-выставочное поле. Для посетителей ожидаются масленичные угощения.

Кроме того, в саду пройдут мастер-классы «Украшения из весенних цветов» для взрослых и детей.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. Во время Сырной седмицы по церковному уставу не разрешается употребление мяса, но разрешается употребление молочных продуктов и яиц.