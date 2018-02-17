РИАМО – 17 фев. Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем «КамАЗ» на юго-востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ.

«Автобус столкнулся с грузовиком на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Липчанского. По предварительным данным, пассажирский автобус столкнулся с «КамАЗом», - говорится в сообщении.

К настоящему моменту известно о трех пострадавших. По словам очевидцев, грузовик якобы «подрезал» автобус.