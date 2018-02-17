РИАМО - 17 фев. Четырнадцать школ и семь детских садов капитально отремонтировали в подмосковном Рузском городском округе в минувшем году, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.



«В образовании и здравоохранении наши усилия были сосредоточены на обеспечение надлежащего состояния наших зданий. В прошедшем году нами капитально отремонтирован 21 социальный объект – 14 школ и семь детских садов», - сказал глава городского округа Максим Тарханов.



Он подчеркнул, что в ходе ремонта объектов освоили порядка 45 миллионов рублей.