РИАМО – 17 фев. Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свое падение на Олимпийских играх-2018, где по итогам личных соревнований спортсмен занял седьмое место, пишет Газета.ru.

На Играх в Пхенчхане 18-летний Алиев, показавший в короткой программе лучший результат в карьере, в произвольной допустил серьезное падение, после которого не смог чисто исполнить все элементы. В итоге с суммарным результатом 267,51 балла он стал седьмым.

«При первом падении почувствовал боль, но сейчас все уже хорошо. В голове промелькнуло: что делать? Спустя две секунды понял, что надо докатывать программу. Не важно, что что-то болит. Почему въехал в бортик в начале проката? Я был немножко потерян. Когда показывал программу, чуть-чуть потерял площадку», - сказал Алиев.

По его словам, особого волнения не было, просто был «потерян в себе и атмосфере».

По итогам одиночной программы золото на второй Олимпиаде подряд завоевал японец Юзуру Ханю, еще один россиянин Михаил Коляда в итоге занял восьмое место.