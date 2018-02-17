РИАМО - 17 фев. Уровень муниципального долга в Рузском городском округе за минувший год снизился почти в два раза до 74 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.



«В области муниципальных финансов наш округ за 2016 год вошел в пятерку территорий с наибольшим снижением муниципального долга (с 241 до 146 миллионов рублей). В 2017 году нам удалось снизить объем долга до 74 миллионов рублей», - сказал глава округа Максим Тарханов.



По его словам, в 2014 году уровень долга составлял более 250 миллионов рублей, в 2015 году – более 240 миллионов, в 2016 году – менее 150 миллионов.