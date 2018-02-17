РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Два мужчины катались на снегоходе в субботу в микрорайоне Львовский в подмосковном Подольске, водитель не справился с управлением и врезался в дерево, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Двое парней катались в лесу Львовского лесничества на снегоходе около часа дня. Снегоход наехал на кочку или пень, перевернулся, и ребята врезались в дерево. У водителя сильно повреждено лицо. Их обнаружили в снегу сотрудники стадиона «Подолье», которые отвечали за безопасность трассы на соревнованиях «Львовская лыжня-2018». Они вернулись за дежурным медиком, женщина приняла решение, что нужно вызвать скорую помощь, вскоре машина приехала», - сказал свидетель.

По его словам, друзья пострадавших не стали дожидаться приезда медиков и самостоятельно отвезли мужчин в больницу.