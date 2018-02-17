РИАМО - 17 фев. Число провалившихся под лед молодых людей, катавшихся на снегоходах по Москве-реке достигло пяти, троих удалось спасти, еще двое разыскиваются, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Росгвардии.

«Группа людей, предположительно из пяти человек, каталась на снегоходах по Москва-реке недалеко от гидроэлектростанции. Выехав на лед, два снегохода провалились в полынью. По предварительным данным, пять человек ушло под воду. Крики о помощи услышал сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, который в этот момент осуществлял обход прилегающей территории своего поста», - говорится в сообщении.

Сотрудник сразу же доложил об этом в дежурную часть и бросился на помощь к утопающим. Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, удалось вытащить из ледяной воды на берег трех мужчин.

«На данный момент в воде, предположительно, еще могут находиться двое человек. Их тела пока не обнаружены. Поиски продолжаются», - отмечается в материале.

Пострадавших передали бригаде медиков. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Детали произошедшего выясняются.