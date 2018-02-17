РИАМО – 17 фев. В одном из детских садов Москвы родители заявили об отравлении 87 детей, пятерых экстренно госпитализировали, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как рассказала в эфире радиостанции мать одного из отравившихся детей, случай произошел 15 февраля в столичном детском саду № 2248 (ГБОУ Школа № 492).

«Детям стало единовременно плохо в обед. Резкие симптомы – рвота, боль в животе. У кого-то повышение температуры. Все поехали забирать детей. У меня ребенку стало плохо уже ближе к ночи – температура 39,5», - сообщила мама ребенка.

По ее словам, отравились 87 детей. В поликлинике уже собрали 80 баночек с анализами отравившихся.

Она добавила, что в детский сад ходит около 130 детей. Пятерым несовершеннолетним потребовалась экстренная медицинская помощь. Сейчас родители готовят жалобу – они планируют привлечь к расследованию ситуации прокуратуру.

«У нас все подозрения, что это комбинат общественного питания, который доставляет детям еду. Не в одной группе что-то не так пошло, а это в целом по детскому саду. Мы будем писать коллективное обращение. Нам рекомендовали в прокуратуру», - сказала женщина.