РИАМО - 17 фев. Необычную Космическую Масленицу отмечают в подмосковном Звездном городке в субботу, сообщается в Telegram-аккаунте министерства ЖКХ Московской области.

«В Звездном городке сегодня Космическая Масленица! Народные гуляния на площади дома космонавтов проходят в рамках фестиваля «Выходи гулять!» - говорится в сообщении.

Гостей ждут театрализованное масленичное гулянье с запуском блинов в космос для экипажа Международной космической станции, приветствие настоящих космонавтов, выступление фольклорных ансамблей, «обжорные ряды» с элементами космического питания и другие мероприятия.

Всероссийский зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять!» проходит в рамках президентского проекта по формированию комфортной городской среды. В парках, скверах, дворах, на площадях и набережных, обустроенных в 2017 году, проходят ярмарки, спортивные турниры и дни здоровья, семейные викторины и фестивали еды, традиционные национальные забавы, парады Дедов морозов и велозаезды снегурочек.

Фестиваль проходит на территории всей страны с 15 декабря по 10 апреля. Всего в массовых мероприятиях в рамках фестиваля уже приняли участие свыше 200 тысяч жителей Подмосковья.