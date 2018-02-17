РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Более 21 тысячи человек приняло участие в субботу в праздновании Масленицы в подмосковном Подольске, гуляния прошли почти во всех микрорайонах городского округа, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В микрорайонах горокруга Подольск в субботу встречали Широкую Масленицу. Для детей подготовили игры и викторины, мастер-классы, увлекательные состязания. В Дубровицах ребятам показали кукольный спектакль, традиционную ярмарочную забаву для детей и взрослых. Гостей угощали блинами и чаем.

«В субботу праздничные мероприятия посетили более 21 тысячи жителей. В микрорайоне Климовск праздник с песнями, частушками, играми проходил в парке «Дубрава». На мероприятие, подготовленное молодежным центром «Вектор», собрались 1200 детей и взрослых», - говорится в сообщении.

Народные масленичные гуляния проходят в селе Сынково, поселках МИС, Александровка, Быково, Дворце молодежи, усадьбе «Ивановское», парке «Елочки», сквере 200-летия Подольска и по десяткам других адресов.

Масленичные гуляния в Подольске будут проходить и 18 февраля. На главной площадке города в парке Талалихина в день Широкой Масленицы с 12:00 до 15:00 субботы гостей ждут игры, аттракционы, народные забавы, концертно-развлекательная программа и главный атрибут Масленицы – блины. В этот день в парке будут проводить спортивные состязания, по традиции со столба можно будет снять петуха и получить ценные призы. В 14:00 планируется взятие снежной крепости. Завершится праздник традиционным сожжением чучела Масленицы в 15:00.

В усадьбе «Ивановское» праздник начнется в воскресенье в 11:00. В программе различные игры, стрельба из лука, показательные выступления клуба исторической реконструкции «Ильмаар», забавы, взятие снежной крепости, катание на собаках породы хаски. Завершится праздник традиционным сожжением чучела Масленицы.

Впервые в Подольске в воскресенье устроят проводы Масленицы на новой кроссовой трассе мотошколы клуба «Moto-Vista», на ней можно будет покататься на снегоходах, квадроциклах, мотоциклах. Начало в 12:00. В программе представление с похищением Масленицы, хороводы, песни, пляски, конкурсы, мастер-классы по выпеканию блинов, изготовлению игрушек и оберегов. Мотомасленица пройдет в микрорайоне Лаговский рядом с деревней Коледино и торговыми рядами клуба «Птичка».

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. Во время Сырной седмицы по церковному уставу не разрешается употребление мяса, но разрешается употребление молочных продуктов и яиц.