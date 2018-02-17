РИАМО - 17 фев. Российский фристайлист Илья Буров вышел в финал соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает Газета.ru.

«Спортсмен показал лучший результат по итогам двух квалификаций. Также в число 12 сильнейших спортсменов отобрался еще один россиянин Павел Кротов», - говорится в сообщении.

Россияне Максим Буров и Станислав Никитин из борьбы за медали в данном виде спорта выбыли.

Медали в соревнованиях по лыжной акробатике будут разыграны на Олимпиаде 18 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».