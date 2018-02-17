РИАМО - 17 фев. Полицейские обнаружили тело с колото-резаным ранением груди в квартире на улице мира в подмосковных Мытищах, подозреваемая в убийстве задержана, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Шестнадцатого февраля в 03:35 в городском округе Мытищи на улица Мира в квартире в своей комнате с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки обнаружен труп», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел женщина 1990 года рождения, ранее судимая. Преступление совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», заключил представитель пресс-службы.