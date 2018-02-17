РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Юбилейные XV соревнования по лыжным гонкам «Львовская лыжня-2018» прошли в субботу в микрорайоне Львовский городского округа Подольск, в них приняло участие 115 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» директор стадиона «Подолье» Николай Лузганов.

Участников состязаний приветствовали глава теротдела «Львовский» Александр Литвин и директор стадиона Лузганов. Победителей и призеров состязаний поздравлял и награждал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин.

«Юбилейные XV соревнования по лыжным гонкам «Львовская лыжня-2018» прошли в Львовском лесничестве в субботу. Всего для участия в состязании зарегистрировались 115 человек. В забегах участвовали жители всех возрастов, самому маленькому участнику исполнилось четыре года, самому старшему – более 80 лет», - сказал Лузганов.

Дистанция для детей до шести лет составляла 200 метров, от 7 до 10 лет, а также для женщин старше 60 лет – 1 километр, для участников от 11 до 15 лет – 3 километра, для мужчин – 6 километров, для мужчин старше 60 лет – 3 километра.

Победителями «Львовской лыжни-2018» в разных возрастных категориях стали: до 6 лет – Федор Сильвестров; девочки от 7 до 10 лет – София Мамушкина; юноши от 11 до 15 лет – Даниэль Борисенко; девушки от 11 до 15 лет – Елизавета Лисицына; юноши от 16 лет до 21 года – Даниил Канцеляристов; женщины от 51 года до 60 лет – Ирина Голубева; мужчины старше 61 года – Андрей Ярославцев; женщины старше 61 года – Наталья Круглова.