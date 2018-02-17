РИАМО - 17 фев. Нападающая подмосковного хоккейного клуба «Торнадо» Анна Шохина в составе сборной России сыграла важную роль в матче со Швейцарией на Олимпиаде – спортсменка оформила четыре очка, матч закончился со счетом 6:2, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинале российской сборной предстоит сыграть с Канадой. Встреча состоится 19 февраля.

«Невероятное достижение для всего российского спорта – наши девушки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпийских игр! Тяжело дался этот рубеж спортсменкам, но они смогли добиться своего, уверенно переиграв сборную Швейцарии. Не могу не отметить блестящие действия нападающей подмосковного «Торнадо» Анны Шохиной, она – герой матча», - сказал министр спорта Подмосковья Роман Терюшков.

По его словам, в целом вся команда выглядела здорово – теперь осталось дождаться игры против канадок.

Помимо Анны Шохиной, в состав сборной России также входят еще девять игроков дмитровского «Торнадо»: Алевтина Штарева, Нина Пирогова, Ангелина Гончаренко, Алена Старовойтова, Елена Дергачева, Мария Баталова, Людмила Белякова, Надежда Александрова и Светлана Ткачева.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».