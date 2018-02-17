РИАМО - 17 фев. Компания «Аэрофлот» отменила два рейса из Нью-Йорка в аэропорт «Шереметьево» из-за погоды в США 17 и 18 февраля, сообщается на сайте авиаперевозчика.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Нью-Йорка (JFK) «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов на 17 и 18 февраля 2018 года», говорится в сообщении.

Речь идет о рейсах SU122 «Шереметьево» - Нью–Йорк, который должен был вылететь 17 февраля в 20:15, и рейсе SU123 Нью–Йорк - «Шереметьево», запланированном на 18 февраля на 08:50.

Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут переоформлены на последующие рейсы и обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

«Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании», - добавляется на сайте.