РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В подмосковных Люберцах в субботу наградили победителей финальных боев XXVIII турнира по боксу памяти мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира Кузина, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Турнир по боксу памяти Капитонова и Кузина стартовал в Люберцах 14 февраля. В нем приняли участие 175 боксеров со всей России. В субботу прошли финальные бои и награждение победителей.

«Поздравляю всех с финалом. Сегодня бои были зрелищные, красочные. Сегодня отобрали самых сильных боксеров нашего турнира. Победили сильнейшие», - сказал председатель спортивного комитета администрации городского округа Владимир Сурков.

Спортсменам вручили кубки, медали и грамоты. Награждали их члены федерации бокса Люберец, представители администрации горокруга, депутаты Мособлдумы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый, а также вдовы Капитонова и Кузина.

Владимир Кузин и Юрий Капитонов - воспитанники люберецкой школы бокса, мастера спорта СССР. Они трагически погибли в разные годы. Турнир учредили друзья спортсменов.