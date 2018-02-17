РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В подмосковных Люберцах в субботу наградили победителей финальных боев XXVIII турнира по боксу памяти мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира Кузина, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
Турнир по боксу памяти Капитонова и Кузина стартовал в Люберцах 14 февраля. В нем приняли участие 175 боксеров со всей России. В субботу прошли финальные бои и награждение победителей.
«Поздравляю всех с финалом. Сегодня бои были зрелищные, красочные. Сегодня отобрали самых сильных боксеров нашего турнира. Победили сильнейшие», - сказал председатель спортивного комитета администрации городского округа Владимир Сурков.
Спортсменам вручили кубки, медали и грамоты. Награждали их члены федерации бокса Люберец, представители администрации горокруга, депутаты Мособлдумы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый, а также вдовы Капитонова и Кузина.
Владимир Кузин и Юрий Капитонов - воспитанники люберецкой школы бокса, мастера спорта СССР. Они трагически погибли в разные годы. Турнир учредили друзья спортсменов.
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